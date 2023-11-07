В Москве скончался сын театрального режиссера Абрамовой

В Москве скончался 17-летний сын театрального режиссера Инны Абрамовой. Об этом 7 ноября сообщил источник ИА Регнум.

По его информации, утром 7 ноября в полицию обратился прохожий, заметивший под окнами дома тело подростка.

«На асфальте было обнаружено тело 17-летнего молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи», — рассказал собеседник.

Матерью подростка оказалась режиссер и сценарист Инна Абрамова. Она ставила спектакли «Я ль виноват, что я поэт» по творчеству Сергея Есенина и «Записки Мастера» о жизни Михаила Булгакова. Также она занималась производством документальных фильмов и преподавательской деятельностью.