Владельцам автомобилей разрешат снимать их с учета в случае угона

Госдума приняла в I чтении законопроект, который позволяет снимать автомобиль с учета в случае его угона. Об этом 7 ноября рассказал «Известиям» депутат Алексей Говырин.

«В России 65 млн автовладельцев. Законопроект, который мы сегодня приняли в первом чтении, призван упростить правила регистрации транспортных средств. Согласно документу, если машину украли, она официально в розыске, то по заявлению владельца транспорт можно снять с учета и на этом основании не платить, например, транспортный налог», — рассказал он.

Также Говырин рассказал, что законопроект призван разрешить снимать с учета транспортное средство сразу после продажи, а не через 10 дней, как сейчас. По словам депутата, это поможет избежать неправильного начисления штрафов за нарушение ПДД старому хозяину.

Помимо этого, законопроект исключает полис ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации автомобиля в связи со сменой владельца. По мнению авторов документа, постановка транспортного средства на учет в Госавтоинспекции не означает, что новый владелец сразу начнет ездить на нем по дорогам общего пользования, в связи с чем наличие полиса ОСАГО не должно становиться обязательным.

7 сентября в Центре стратегических разработок (ЦСР) сообщили «Известиям», что водителям такси могут позволить «переключать» ОСАГО в зависимости от вида поездок. Согласно опросу, проведенному специалистами ЦСР, 71% водителей такси использует автомобиль не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. При этом 57% опрошенных работают в такси на собственных машинах. Однако они в любом случае обязаны приобретать специальный полис ОСАГО для автомобилей такси, который в несколько раз дороже обычной страховки.