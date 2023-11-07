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Владельцам автомобилей разрешат снимать их с учета в случае угона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума приняла в I чтении законопроект, который позволяет снимать автомобиль с учета в случае его угона. Об этом 7 ноября рассказал «Известиям» депутат Алексей Говырин.

«В России 65 млн автовладельцев. Законопроект, который мы сегодня приняли в первом чтении, призван упростить правила регистрации транспортных средств. Согласно документу, если машину украли, она официально в розыске, то по заявлению владельца транспорт можно снять с учета и на этом основании не платить, например, транспортный налог», — рассказал он.

Также Говырин рассказал, что законопроект призван разрешить снимать с учета транспортное средство сразу после продажи, а не через 10 дней, как сейчас. По словам депутата, это поможет избежать неправильного начисления штрафов за нарушение ПДД старому хозяину.

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Помимо этого, законопроект исключает полис ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации автомобиля в связи со сменой владельца. По мнению авторов документа, постановка транспортного средства на учет в Госавтоинспекции не означает, что новый владелец сразу начнет ездить на нем по дорогам общего пользования, в связи с чем наличие полиса ОСАГО не должно становиться обязательным.

7 сентября в Центре стратегических разработок (ЦСР) сообщили «Известиям», что водителям такси могут позволить «переключать» ОСАГО в зависимости от вида поездок. Согласно опросу, проведенному специалистами ЦСР, 71% водителей такси использует автомобиль не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. При этом 57% опрошенных работают в такси на собственных машинах. Однако они в любом случае обязаны приобретать специальный полис ОСАГО для автомобилей такси, который в несколько раз дороже обычной страховки.

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