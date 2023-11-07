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Власти Херсона заявили о повреждении складов после обстрелов

Власти Херсона заявили, что после обстрелов повреждены складские помещения
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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В подконтрольном украинским властям Херсоне в результате обстрелов повреждены складские помещения. Об этом 7 ноября сообщил начальник херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

«Во второй раз за восемь дней российская армия ударила по одной и той же территории в Херсоне. Разрушены склады. Они были пустыми», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Накануне, 6 ноября, на одном из предприятий Херсонской области, подконтрольному Киеву, произошли взрывы. По словам сотрудников, по территории нанесли не менее трех ударов.

С 14:33 до 17:32 в регионе объявлялась воздушная тревога.

До этого, 31 октября, в подконтрольном Украине городе Херсоне также прогремели взрывы.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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