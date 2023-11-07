Власти Херсона заявили о повреждении складов после обстрелов

В подконтрольном украинским властям Херсоне в результате обстрелов повреждены складские помещения. Об этом 7 ноября сообщил начальник херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

«Во второй раз за восемь дней российская армия ударила по одной и той же территории в Херсоне. Разрушены склады. Они были пустыми», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Накануне, 6 ноября, на одном из предприятий Херсонской области, подконтрольному Киеву, произошли взрывы. По словам сотрудников, по территории нанесли не менее трех ударов.

С 14:33 до 17:32 в регионе объявлялась воздушная тревога.

До этого, 31 октября, в подконтрольном Украине городе Херсоне также прогремели взрывы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.