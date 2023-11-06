Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Политика
Кириенко заявил о превышающем ожидания интересе к выставке-форуму «Россия»
Мир
Польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной
Армия
На Украине сообщили о взрывах на предприятии в Херсонской области
Мир
Киев возмутили высказывания главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС
Мир
В США назвали поражение Украины отсутствием будущего для НАТО
Мир
КПП «Рафах» открыт для прохода внесенных в списки иностранцев и граждан Египта
Мир
Иордания посчитает объявлением войны выселение жителей сектора Газа
Мир
В Стамбуле в знак протеста выпустили мышей в McDonald's
Мир
Боррель заявил о влиянии конфликта в секторе Газа на поддержку Украины
Мир
Фидан и Блинкен обсудили процесс приема Швеции в НАТО
Мир
Папа римский пожаловался на недомогание в ходе аудиенции в Ватикане
Мир
Партия Шольца предложила ввести «кризисный взнос» с богатых немцев
Сюжет:

На Украине сообщили о взрывах на предприятии в Херсонской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На предприятии, которое находится на подконтрольной Украине части Херсонской области, звучат взрывы от огневых ударов. Об этом 6 ноября сообщила назначенная киевскими властями херсонская областная военная администрация в Telegram-канале.

О каком именно предприятии идет речь, в публикации не уточняется. По словам сотрудника, по территории нанесли не менее трех ударов.

С 14:33 до 17:32 в регионе была объявлена воздушная тревога.

«С сыном договорилась: он мне медали из школы, я ему — с передовой»
Как готовят российских снайперов, играющих всё более важную роль на донецком направлении

Ранее 6 ноября стало известно, что за сутки соединения группировки войск «Днепр» уничтожили на херсонском направлении в районе островов Фролова, Крынки и Алешкинский более 60 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также удалось ликвидировать несколько гаубиц противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023