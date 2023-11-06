На Украине сообщили о взрывах на предприятии в Херсонской области

На предприятии, которое находится на подконтрольной Украине части Херсонской области, звучат взрывы от огневых ударов. Об этом 6 ноября сообщила назначенная киевскими властями херсонская областная военная администрация в Telegram-канале.

О каком именно предприятии идет речь, в публикации не уточняется. По словам сотрудника, по территории нанесли не менее трех ударов.

С 14:33 до 17:32 в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее 6 ноября стало известно, что за сутки соединения группировки войск «Днепр» уничтожили на херсонском направлении в районе островов Фролова, Крынки и Алешкинский более 60 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также удалось ликвидировать несколько гаубиц противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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