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В Петербурге взяли по стражу водителя, авто которого утонуло с беременной медсестрой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Сухроба Рахимова — водителя Mercedes, в котором утонула в Неве беременная медсестра. Об этом 7 ноября сообщил источник «Известий».

Фигурант пробудет под стражей до 5 января 2024 года.

Рахимов обвиняется в преступлении, предусматривающем ч.3 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека»).

По данным следствия, Рахимов является гражданином иностранного государства, его временная регистрация истекла 25 декабря 2022 года и не продлевалась. Он официально не трудоустроен и не имеет устойчивых социальных связей. Рахимов также привлекался к административной ответственности за уклонение от выезда из РФ и за нарушение ПДД, в том числе за нарушение правил перевозки людей.

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Речь идет об инциденте, произошедшем на Рыбацком проспекте накануне. 31-летний водитель оставил автомобиль Mercedes на берегу реки, не поставив на ручник. В салоне машины оставалась пассажирка, 33-летняя медсестра. Автомобиль покатился по склону и затонул в реке вместе с женщиной, которая не смогла выбраться.

Водитель пытался остановить погружение машины, но не сумел. Его доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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