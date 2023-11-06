В Петербурге задержали водителя, автомобиль которого утонул с беременной медсестрой

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя автомобиля Mercedes, в котором утонула в Неве беременная медсестра. Об этом 6 ноября сообщил источник «Известий».

Речь идет об инциденте, произошедшем на Рыбацком проспекте накануне. 31-летний водитель оставил автомобиль Mercedes на берегу реки, не поставив на ручник. В салоне машины оставалась пассажирка, 33-летняя медсестра. Автомобиль покатился по склону и затонул в реке вместе с женщиной, которая не смогла выбраться.

Водитель пытался остановить погружение машины, но не сумел. Его доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным анонимного источника, водитель с женщиной состояли в интимной связи. Перед происшествием любовники предавались близости на заднем сиденье машины, после чего мужчина решил выйти покурить и допустил ошибку, обернувшуюся трагедией.

Погибшая работала в одной из детских поликлиник в Невском районе. Ей оставалось три дня до 34-го дня рождения.

Кроме того, женщина была беременна. Известно, что несколько месяцев назад она ездила на свидание к своему отбывающему тюремный срок мужу. Он приговорен к длительному сроку лишения свободы по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств или психотропных веществ и находится в одной из тюрем Подмосковья. У пары четверо детей.

Тело девушки извлекли из реки и отправили в морг для установления точной причины смерти.

В сентябре в Омской области было возбуждено уголовное дело после смерти местной жительницы и ее троих детей, которые утонули в заполненном водой кювете. ДТП произошло в районе деревни Поспелово в Большеуковском районе. Девушка за рулем автомобиля ВАЗ-2109, внутри которого также ехали трое детей, не справилась с управлением и отправила автомобиль в прикрытый кустами затопленный кювет.