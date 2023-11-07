Офис Зеленского обсудил с фондом Сороса инвестиционные проекты

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с председателем фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ), сыном американского миллиардера Джорджа Сороса Александром и обсудил с ним реализацию инвестиционных проектов на Украине, а также восстановление инфраструктуры страны. Об этом Ермак 7 ноября сообщил в своем Telegram-канале.

«Важна встреча с большим другом Украины, американским бизнесменом и филантропом, главой фонда «Открытое общество» Александром Соросом. <…> Важный вопрос — развитие украинской экономики. Мы с Соросом сделали акцент на реконструкции и восстановлении инфраструктуры, а также реализации инвестиционных проектов», — написал он.

Помимо привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты страны, Ермак и Сорос обсудили «совместную работу по аресту российских активов и их дальнейшую передачу Украине», а также нужды украинской армии на фронте.

Ранее, 2 ноября, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что, как и в прошлом году, перед зимой российские подразделения продолжат подрывать инфраструктуру Украины, только в этот раз с большей настойчивостью. По его словам, любое нарушение логистики, снабжения, связи приводит к задержкам и к подрыву тыла.

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко признал, что инфраструктура Украины устарела настолько, что «выпадает сама по себе без всяких ракет». Рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления украинской энергетической системы не стоит, поскольку мир давно ориентируется на зеленую энергетику.

В мае ООН в своем докладе «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы» оценила стоимость восстановления Украины на фоне продолжения вооруженного конфликта на ее территории в $411 млрд. Из текста документа следует, что экономика страны лишилась основной части промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры.