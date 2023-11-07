РЖД показали поезд Деда Мороза

Российские железные дороги (РЖД) представили в Москве поезд Деда Мороза, который проедет по городам страны, совершив остановки в 80 из них. Кадры новогоднего состава публикуют «Известия» во вторник, 7 ноября.

Снаружи поезд украшен изображениями снежинок и другими новогодними элементами. Внутри состава празднично оформлена резиденция и приемная Деда Мороза. Также можно увидеть сцену, кукольный театр, ресторан. В вагонах можно увидеть русскую печь, самовар, фигуры похожие на ледяные. Кроме того, одно из помещений украшено на подобие леса, где стоит праздничная елка.

Поезд Деда Мороза отравится по России 11 ноября из Великого Устюга и вернется обратно 13 января. Проект впервые был запущен еще в 2021 году РЖД и правительством Вологодской области. В 2022-м поезд проехал по стране свыше 33 тыс. км.