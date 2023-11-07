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РЖД показали поезд Деда Мороза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские железные дороги (РЖД) представили в Москве поезд Деда Мороза, который проедет по городам страны, совершив остановки в 80 из них. Кадры новогоднего состава публикуют «Известия» во вторник, 7 ноября.

Снаружи поезд украшен изображениями снежинок и другими новогодними элементами. Внутри состава празднично оформлена резиденция и приемная Деда Мороза. Также можно увидеть сцену, кукольный театр, ресторан. В вагонах можно увидеть русскую печь, самовар, фигуры похожие на ледяные. Кроме того, одно из помещений украшено на подобие леса, где стоит праздничная елка.

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Поезд Деда Мороза отравится по России 11 ноября из Великого Устюга и вернется обратно 13 января. Проект впервые был запущен еще в 2021 году РЖД и правительством Вологодской области. В 2022-м поезд проехал по стране свыше 33 тыс. км.

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