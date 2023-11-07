Нидерланды отправят пять истребителей F-16 в Румынию для обучения пилотов ВСУ

Нидерланды собираются отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов управлению этими самолетами. Об этом сообщила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен во вторник, 7 ноября.

«Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии», — написала министр в соцсети X (бывшей Twitter).

Оллонгрен уточнила, что в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители в первом квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов F-16 от Дании. Впоследствии истребители Киеву также поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, в общей сложности к 2025 году Украина должна получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Как отметил 31 октября пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдеа, обучение украинских пилотов займет от пяти до 10 месяцев, при этом сроки зависят от индивидуальных навыков летчиков.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что российская система противовоздушной обороны сможет сбить все обещанные Украине F-16 за 20 дней. Он уточнил, что, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО, киевский режим терпит поражение.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.