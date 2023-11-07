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Эксперт согласился с мнением о неэффективности потолка цен на российскую нефть

WSJ сообщила о снижении эффективности потолка цен на нефть: мнение эксперта Скрябина
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность, в том числе способствует снижению давления на рубль, сообщила газета The Wall Street Journal. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал «Известиям» 7 ноября, что согласен с тем, что потолок не работает эффективно. Он также напомнил, что нефть марки Urals торгуется выше $60 с начала июля.

«В отношении укрепления рубля — тут странная логика, рубль ослаб к доллару с начала года на четверть. Последнее небольшое укрепление в октябре–начале ноября связано не с потолками, а с действиями правительства по репатриации экспортной выручки (и обязательной продаже) экспортерами», — добавил он.

Говоря о поставках нефти, эксперт обратил внимание, что о наращивании экспорта пока речи нет. Наоборот, ранее РФ приняла добровольное сокращение поставок нефти на экспорт, решение было продлено до конца текущего года. При этом Скрябин не исключил, что Россия в дальнейшем может так же продлить уменьшение экспорта.

«Ценовой потолок никак не влияет на курс рубля», — подчеркнул он.

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Ранее, 3 октября, вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что потолок цен — неработающий инструмент, который только делает хуже для потребителей, для мирового энергетического рынка.

5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морской экспорт нефти из России. Страны G7, Евросоюза, Австралия установили потолок цен на поставляемую морем нефть РФ на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года подобные ограничения действуют на поставки нефтепродуктов из РФ: предельная цена определена на уровне $100 (дизель и керосин) и $45 (топочный мазут, нафта) за баррель.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале принял президент РФ Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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