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Сотни российских туристов застряли на границе Хэйхэ — Благовещенск

Одна из сотен россиян, застрявших на КПП в китайском Хэйхэ, рассказала о происходящем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотни российских туристов четвертый день подряд не могут покинуть международный пункт пропуска в китайском городе Хэйхэ, одна из россиянок на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала 7 ноября о происходящем.

Туристка по имени Анна подчеркнула, что из-за сложившейся ситуации много детей из российских городов не смогли попасть домой. По ее словам, среди россиян есть инвалиды, пенсионеры, люди остались без денег и связи, по ее мнению, из-за халатности чиновников. Возвращения в Благовещенск ожидают более 500 россиян, подчеркнула она. Причиной женщина назвала гидрологическую ситуацию на реке Амур.

По словам женщины, об этом сообщило минэкономразвития Амурской области. Она задала вопрос властям Благовещенска, не могли ли они, зная прогноз погоды, заранее решить вопрос с перевозкой людей.

«Накануне на направлении Благовещенск — Хэйхэ приостановили перевозку людей на кораблях из-за формирования льда на Амуре. Пассажирское сообщение возобновили 4 ноября, рейсы выполняет одно судно на воздушной подушке. Еще одно судно ремонтируют», — продолжила женщина.

Она обратила внимание, что китайская сторона для своих граждан обеспечила всё для перевозки. Анна обвинила в произошедшем российскую таможню и руководство Благовещенска.

Однако таможня Хабаровской области выступила с комментарием, что с 4 по 6 ноября российские таможенники оформили почти 3 тыс. граждан РФ и КНР, а также их багаж.

«В настоящее время таможенные органы работают в штатном режиме, оформляют физических лиц и перемещаемый ими багаж по факту прибытия пассажиров в пункт пропуска. В случае увеличения пассажиропотока таможенные органы готовы и к увеличению рабочего времени, и к обеспечению быстрого проведения таможенного контроля как в отношении физических лиц, так и перемещаемых ими товаров и багажа. Однако обеспечение перевозки пассажиров не входит в компетенцию таможенных органов», — отметила пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова.

Сотни россиян переживают, так как несколько дней покупают продукты для себя и детей, при этом компания-перевозчик не предоставляет им сэндвичей и воды.

Сначала представитель «АмурАССО» ссылался на плохую погоду, говоря, что домой людей нельзя довести из-за ледовой обстановке на реке. Однако китайские суда на воздушной подушке перевозили своих граждан почти каждый час. В итоге выяснилось, что у компании сломались все необходимые суда.

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В конце сентября около 450 авиапассажиров 26 сентября ждали отправления из сочинского аэропорта в Москву. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет всё время откладывали. Сначала пассажирам сказали, что Boeing 777-300ER обесточен, затем капитан судна заявил, что всё в порядке, а после пропал. От духоты многим пассажирам стало плохо, но выходить из самолета они побоялись, потому что их предупредили о том, что в таком случае их билеты стоимостью примерно по 40 тыс. рублей аннулируются.

В пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines «Известиям» заявили, что рейс из Сочи в Москву задержался по технической причине. Произошел отказ вспомогательной силовой установки. Обстоятельства инцидента проверяет прокуратура Москвы.

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