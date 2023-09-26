В Nordwind объяснили задержку рейса из Сочи в Москву
Рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Сочи в Москву задержался по технической причине. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика, произошел отказ вспомогательной силовой установки.
«26 сентября во время подготовки ВС RA73847 B-777-200 к отправлению рейса N4-6512 (плановое время вылета 12:25 местного времени) по маршруту Сочи – Москва произошел отказ вспомогательной силовой установки. После прибытия наземного кондиционера температура в салоне была понижена», — отметили там.
После устранения неполадок борт вылетел в Москву.
В этот день Telegram-канал Mash сообщал, что около 450 авиапассажиров ждали отправления из сочинского аэропорта в столицу. Покинуть борт самолета некоторые отказались, переживая, что их билеты могут быть аннулированы.
Ранее, 22 сентября, пассажирский Boeing-737 компании AnadoluJet, направлявшийся из Антальи, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Пассажиров эвакуировали.