7 ноября – День Октябрьской революции: историческая справка

Октябрьская революция XX века, которая разделила историю России на до и после, провела черту между монархией и республикой и навсегда изменила жизнь простых людей. В Советском Союзе дата переворота стала торжественной и символической, а месяц октябрь приобрел особое значение. До сих пор улицы, заводы, городские объекты, судна и даже спортивные объединения носят название, связанное со вторым осенним месяцем. Днем Октябрьской революции по старому стилю считалось 25 октября, но в связи с переходом России на григорианский календарь памятный день начали отмечать 7 ноября. «Известия» напоминают читателям, как развивались события осенью 1917 года и что им предшествовало.

7 ноября 1917 года (25 октября по старому стилю) в России произошла Октябрьская революция (Октябрьский переворот). На фото: на улицах Санкт-Петербурга, 1917 год Фото: архив «ИЗВЕСТИЙ» 7 ноября 1941 года в прифронтовой Москве состоялся воинский парад на Красной площади — пройдя по центру столицы, войска сразу уходили на фронт. На фото: парад войск Красной армии, 7 ноября 1941 года Фото: ТАСС 7 ноября 1990 года произошло покушение на Михаила Горбачева — в него на праздничной демонстрации стрелял слесарь Александр Шмонов. На фото: генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне Мавзолея В.И. Ленина, 7 ноября 1988 года Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян 7 ноября 1929 года в рамках программы электрификации страны в строй вступила Сызранская ГЭС, ставшая первой гидроэлектростанцией Поволжья. На фото: Сызранская ГЭС, 2003 год Фото: ТАСС/Николай Никитин

Причины Октябрьской революции 1917

Предпосылкой к смене власти в стране стал затяжной общественный кризис, уже ранее приводивший к мятежам и распрям внутри государства. Рабочему классу приходилось нелегко — тяжелые условия труда, ограниченность в правах и маленький доход делали уровень их жизни низким.

Обстановку усугублял конфликт между мелким крестьянским и крупным помещичьим землевладением. Кроме того, в политической и экономической жизни страны чувствовалось значительное отставание от более развитых государств.

На этом фоне участились забастовки рабочих. Социальные противоречия обостряла и Первая мировая война, продовольственный кризис, перенапряжение транспортной системы. Монархия не могла предложить людям решение, и в Думе всё громче звучали протестные настроения. Император Николай II ощущал давление не только со стороны оппозиции, но даже со стороны монархистов.

Конец правлению Романовых положила февральская революция 1917 года. Начало ей положила забастовка на самом крупном артиллерийском предприятии России — Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. К рабочим присоединились десятки, а затем и сотни тысяч людей. Бастующие вступали в кровавые стычки с полицией, а вечером 27 февраля был создан новый правящий орган — Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.

2 марта Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, а тот, в свою очередь, также сложил полномочия на следующий день.

До событий Октябрьской революции страной управляло Временное правительство под руководством князя Георгия Львова. Однако этому аппарату не суждено было просуществовать долго.

Октябрьская революция 1917 года — кратко

Власть либералов была сильно ограничена в условиях новых политических свобод, которые получили широкие слои населения. Параллельно с Временным правительством в стране функционировали советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, с мнениями которых также приходилось считаться.

Росло влияние социалистических партий — в частности, популярность среди населения завоевали идеи большевиков. Уставшие россияне требовали выхода из войны, в то время как Временное правительство опиралось на силы, заинтересованные в ее продолжении. Открыто против власти либерального правительства выступил лидер большевиков Владимир Ленин (Ульянов), выразив вотум недоверия.

Еще в августе Советы начали подготовку к вооруженному восстанию. И 18 октября Петроградский гарнизон отказался подчиниться Временному правительству, его члены вскоре заявили о переходе на сторону Петроградского совета и признании его единственным представителем законной власти в стране.

Кульминация событий пришлась на 24 октября — мосты, вокзалы, телеграфы, банки, электростанции и типографии были захвачены Военно-революционным комитетом (ВРК). В Петроград прибыли Ленин, лично встав во главе восстания. К утру 25 октября во власти Временного правительства оставался только Зимний дворец. В 21:00 начался штурм, и к утру все члены либерального органа власти были арестованы. Так в России произошел государственный переворот, в результате которого главной правящей силой стала партия большевиков.

Октябрьская революция 1917 — итоги

Октябрьская революция стала логическим завершением перехода от многовекового уклада жизни России к новому строю. Возник новый государственный аппарат, а незащищенные слои населения громко заявили о своих правах. Россияне получили новые политические свободы — свободу слова, печати, совести.

Переворот в государстве привел и к изменениям общемировой повестки. Другие страны в своем внутриполитическом курсе также начали ставить во главу угла потребности широких масс населения, а капиталистический мир встал перед необходимостью серьезных изменений в социальной сфере.

В июне «Известия» напомнили россиянам о 375-летней годовщине другого крупного мятежа, оставившего след в истории России, — Соляном бунте.