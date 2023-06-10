11 июня — 375-летняя годовщина Соляного бунта: причины, хроника, итоги восстания

В 2023 году исполняется ровно 375 лет со дня одного из крупнейших восстаний в истории России — Соляного бунта. Этот мятеж, поражающий своей численностью, стал отражением социальных и экономических проблем XVII века. Народный гнев ощутили на себе бояре и власть, бунт пришел во многие крупные города. Что послужило причиной народных волнений и как закончилось восстание — читайте в материале «Известий».

Причины Соляного бунта

Почвой для недовольства стала денежная политика государства. В частности, на цены на продовольствие сильно влияли таможенные пошлины на ввоз соли в Россию. При этом соль занимала важное место среди покупок простолюдинов, так как была единственным доступным консервантом.

Кроме того, карманы крестьян сильно опустошили налоговые реформы. Власти вернули ранее отмененные прямые налоги и увеличили их для «черных слобод», где основным населением были мелкие служащие, торговцы, ремесленники и другие простолюдины.

Как начался Соляной бунт

Недовольные нововведениями горожане решили подать прошение царю Алексею Михайловичу с просьбой собрать Земской собор и найти управу на бояр и коррупционеров. 1 июня государь возвращался из Троице-Сергиева монастыря, когда толпа преградила ему путь и попыталась передать челобитную. Однако стрельцы разогнали крестьян, 16 зачинщиков были арестованы.

События Соляного бунта

Отчаявшаяся толпа начала беспорядки. Простолюдины громили дома бояр, а разъяренный народ двинулся к Кремлю. Основу толпы составляли мелкие купцы, ремесленники. К шествию присоединились некоторые недовольные дворяне и даже вставшие на сторону народа стрельцы.

Протестующие поджигали целые кварталы и жаждали расправы над боярами. Мятежники жестоко убили главу Земского приказа Леонтия Плещеева, казнили и главу Посольского приказа Назария Чистого. Та же участь вскоре постигла главу Пушкарского приказа Петра Траханиотова.

Избежал кровавой расправы лишь фаворит царя Борис Морозов. Сам правитель обещал отстранить от всех дел и сослать в Кирилло-Белозерский монастырь, что и было сделано в ночь с 11 на 12 июня.

Соляной бунт — итоги восстания

Бунт продолжался около 10 дней — к 11 июня большинство очагов восстания удалось ликвидировать.И хотя зачинщиков схватили и публично казнили, народу удалось отстоять свои требования. Было принято решение о необходимости созыва Земского собора и составлении нового кодекса законов.

А 12 июня вышло постановление, отменяющее взыскание налогов. Власти страны поняли, что с мнением народа необходимо считаться. Наконец, в 1649 году было принято новое соборное уложение, которое в будущем служило основой для законодательной системы России.

Как и другие события «смутного» XVII века, Соляной бунт обнажил недостатки государственного аппарата и стал предпосылкой к его совершенствованию.

Ранее «Известия» рассказывали о годовщине Бородинской битвы и напомнили читателям хронологию одного из главных сражений Отечественной войны 1812 года.