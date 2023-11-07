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Bloomberg сообщило о падении интереса россиян к недвижимости в Дубае

Bloomberg: россияне потеряли интерес к недвижимости в Дубае из-за падения рубля
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Фото: Global Look Press/Florian Gaertner
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Интерес россиян к приобретению недвижимости в Дубае снизился из-за снижения курса рубля. Об этом 7 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на брокеров рынка.

Отмечается, что россияне и ранее покупали недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, но настоящий бум сделок в этой сфере наблюдался в 2022 году. По данным CBRE Group Inc, они были частью постпандемического рыночного бума.

«Они (россияне. — Ред.) получают прибыль», — сказал основатель компании Driven Properties Абдулла Аладжаджи.

Он рассказал, что клиенты его компании из России купили недвижимость за три месяца лета на сумму 146,5 млн дирхамов ($39,9 млн) и за тот же период продали на 276 млн дирхамов ($75,1 млн).

По данным Emaar Properties PJSC, крупнейшего застройщика Дубая, покупки россиянами продолжались и в первой половине 2023 года. Однако «откат» рынка наблюдается в последние несколько месяцев. В частности, больше всего последствия ощущают роскошные сегменты спектра.

«Русские в прошлом году покупали дорогую [недвижимость]. Они не задавались вопросом: $10 млн, $15 млн, что угодно. Они покупали. Но теперь, на этом уровне, они больше не покупают», — сказал генеральный директор дубайской брокерской компании Unique Properties Араш Джалили.

По его словам, российские клиенты, купившие несколько объектов на стадии строительства, еще могут получить прибыль от своих акций и пытаются их продать, отмечает «Газета.Ru».

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Также брокеры отмечают, что после всплеска покупок в 2022 году некоторые россияне, переселившиеся в ОАЭ, решили, что Дубай просто не для них, и уехали.

В ноябре 2022 года, когда наблюдался пик спроса на недвижимость в ОАЭ, жилье в люксовых районах Дубая в ОАЭ заметно подорожало. На знаменитом насыпном острове Пальма Джумейра цены выросли в среднем на 12%, в Джумейра Бэй — на 33%, а в популярном среди русских Дубай Хиллс квартиры поднялись в цене на на 65%. Как рассказал «Известиям» основатель компании Realiste Алексей Гальцев, репутация «тихой бухты» привлекает в Дубай предпринимателей, держателей капитала и высококвалифицированные кадры.

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