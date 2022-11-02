Цены на жилье в Дубае за год выросли до 65%

За последний год жилье в люксовых районах Дубая в ОАЭ заметно подорожало. На знаменитом насыпном острове Пальма Джумейра цены выросли в среднем на 12%, в Джумейра Бэй — на 33%, а в популярном среди русских Дубай Хиллс — на 65%, рассказал «Известиям» основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

«В Дубае экономическая и политическая ситуация остаются стабильными, как и курс местной валюты относительно доллара (соотношение дирхам/доллар не меняется уже в течение нескольких лет)», — пояснил эксперт.

По его словам, репутация «тихой бухты» привлекает сюда предпринимателей, держателей капитала и высококвалифицированные кадры. Поэтому спрос на жилье растет, его катализирует геополитическая нестабильность, в эмират прибывают десятки тысяч русскоговорящих эмигрантов, сообщил Гальцев.

«В течение этого и следующих трех лет мы ожидаем средний годовой рост цен на недвижимость в Дубае в районе 8%. При этом здесь есть недооцененные районы, которые покажут больше — до 25% прироста в год. Это районы с выгодным местоположением Business Bay, Nad Al Sheba First, Al Jaddaf, которые сегодня активно развиваются и пока вполне доступны по цене», — добавил он.

12 сентября эксперты Realiste назвали регионы мира, где можно купить дизайнерскую, премиальную или большую по площади квартиру вместо двухкомнатной с обычным ремонтом в Москве. Так, для сравнения эксперты взяли двухкомнатную квартиру в районе станции метро «Динамо» на втором этаже семиэтажного кирпичного дома 1990 года постройки площадью 64 кв. м с обычным ремонтом. Сегодня стоимость такой квартиры, по оценке Realiste, примерно составляет 18 млн рублей.

За эти деньги (почти 1,1 млн дирхамов) можно купить двухкомнатную квартиру в престижном районе Дубая Dubai Marina, сообщили аналитики.

В августе руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям» об опасной для инвестиций недвижимости. По его словам, около 12–15% россиян покупают недвижимость для инвестиций, в 2021 году доля частных инвесторов составила 18%.