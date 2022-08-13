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Эксперт рассказал об опасной для инвестиций недвижимости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Около 12-15% россиян покупают недвижимость для инвестиций, в 2021 году доля частных инвесторов составила 18%. Об этом «Известиям» в пятницу, 12 августа, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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«Высокая динамика роста средней стоимости квадратного метра недвижимости, давала инвесторам очень хороший годовой доход, в некоторых случаях он доходил до 30–40%, естественно, это привлекало на рынок всё больше тех, кто хотел заработать на недвижимости», — сказал Зайцев.

При этом сейчас это становится всё более актуально, поскольку стабильно становятся дороже только ликвидные объекты, другие лишь корректируются на уровень инфляции и есть те, что могут снижаться в стоимости.

В случае покупки недвижимости с целью инвестиций и будущей перепродажи, по мнению эксперта, следует отказаться от квартир с большой площадью, поскольку, как правило они медленнее растут в цене, чем более востребованные однокомнатные квартиры и студии, а сроки их продажи значительно больше, плюс такие квартиры чаще при снижении спроса продаются с дисконтом. В свете нерешенного вопроса с переводом апартаментов в статус жилых, эксперт считает, что доля действительно ликвидных вариантов, способных принести доход от перепродажи в будущем в этом сегменте значительно снизилась.

«Апартаменты актуальны для сдачи в аренду через управляющую компанию в Санкт-Петербурге, Москве и курортных городах, но здесь нужно оценивать их потенциальную загрузку и срок реальной окупаемости», — добавил Зайцев.

Также с осторожностью следует инвестировать в проекты, которые реализуются не по 214-ФЗ без проектного финансирования, здесь высок риск долгостроя и тогда денежные средства попросту зависнут на неопределенный период времени.

«Высокий риск для инвестора — дома под снос и аварийные дома, которые могут привлечь низкой ценой. Для неопытных инвесторов опасно приобретать специфическую недвижимость типа малосемеек и пансионатов в старом жилом фонде, коммунальных квартир и комнат в общежитиях. Хотя в том же Санкт-Петербурге коммунальные квартиры для опытных инвесторов являются очень привлекательной идеей для инвестиций, когда они приобретается с целью дальнейшего разделения на студии», — подытожил Зайцев.

11 августа аналитики «СМУ-6 Инвестиции» сообщили «Известиям», что в Москве только 6% квартир и апартаментов продаются в новостройках высотой до девяти этажей, некогда доминировавших в городском ландшафте российских городов. Жилье в мало- и среднеэтажных домах сейчас можно приобрести в основном в элитном сегменте рынка, на который приходится 37% проектов со зданиями до девяти этажей. При этом пяти- и девятиэтажки обычно дороже более высоких новостроек.

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