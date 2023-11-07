Соратник Тесака погиб в зоне спецоперации
Соратник националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, Максим Аристархов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил во вторник, 7 ноября, источник ИА «Регнум».
По его данным, Аристархов, осужденный в 2022 году на 16 лет лишения свободы, отправился воевать в зону СВО в сентябре текущего года. Он взял себе позывной Ромео.
Собеседник агентства уточнил, что мужчина погиб под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) несколько дней назад.
Аристархов был приговорен к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Подмосковье в июле 2022 года. По этому делу посмертно было предъявлено обвинение также самому Марцинкевичу, покончившему с собой в СИЗО. В октябре 2021 года сообщалось, что обвиняемый перед смертью написал заявление, в котором признался в убийствах гастарбайтеров в начале 2003 года. Кроме того, он указал имена своих подельников и подробно описал роль каждого из них.
36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске в сентябре 2020 года. По официальной версии, он совершил самоубийство.