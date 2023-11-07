Силуанов назвал причины введения внешнего управления иностранными компаниями

Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран, рассказал министр финансов Антон Силуанов журналистам 7 ноября, объясняя установление временного управления компаниями.

«В Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации «замороженных» российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Конечно, Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран», — сказал он.

Министр отметил, что еще в апреле текущего года был издан указ российского президента «О временном управлении некоторым имуществом». В то же время Силуанов подчеркнул, что это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в том числе социального характера, или когда нарушают законодательство РФ.

«При этом добросовестные компании получают поддержку правительства и профильных ведомств в решении вопросов, связанных с продолжением или вынужденной корректировкой их деятельности на территории Российской Федерации. Соответствующие обращения рассматриваются подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, работа которой нацелена на обеспечение надлежащих условий для продолжения присутствия на российском рынке заинтересованных иностранных компаний», — уточнил он.

Ранее, 29 октября, председатель Госдумы Владимир Володин заявил, что за кражу замороженных в Европе российских активов последуют симметричные меры. Он подчеркнул, что в этом случае в РФ конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем замороженные на территории Европы российские средства.

10 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам во время брифинга, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса. Она началась 24 февраля 2022 года.