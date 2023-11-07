ФСБ разоблачила печатавших до 2 млрд рублей в год фальшивомонетчиков

Сотрудники ФСБ разоблачили группировку из 24 фальшивомонетчиков, работавших в семи регионах страны и печатавших до 2 млрд поддельных рублей в год. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Банда специализировалась на изготовлении и оптовой реализации купюр номиналом 5 тыс. рублей. Организованное преступное сообщество (ОПС) действовало на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской областей, а также в республиках Дагестан и Крым.

Процесс выпуска поддельной валюты был структурирован и распределен между всеми участниками ОПС. Большая часть фальсификатов реализовывалась посредством интернет-ресурсов на созданных бандой площадках и рассылалась в субъекты РФ, остальная сбывалась путем продажи через так называемых «закладчиков» и личные встречи.

Установлено, что объем производимых денег достигал до 1,5-2 млрд рублей в год.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст.210 УК РФ», — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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