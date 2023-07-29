ФСБ задержала фальшивомонетчика с подделками на 25 млн рублей

В Белгородской области задержан фальшивомонетчик, подделавший купюры на 25 млн рублей. Об этом 29 июля сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ).

На кадрах с задержанием злоумышленника можно заметить оборудование для изготовления фальшивых купюр. На них также показаны пачки поддельных денег.

«[Купюры изготавливал] с помощью специального оборудования, которое заказывал через интернет», — признался задержанный мужчина.

С покупателей он удерживал 15% от номинала купюр. Экспертиза подтвердила, что деньги были изготовлены кустарным способом.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что в Дагестане сотрудники ФСБ разоблачили законспирированное масштабное производство фальшивых денег. Они изготавливали купюры номиналом 5 тыс. рублей. Годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил 1 млрд рублей.