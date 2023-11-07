Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована по делу о фейках об армии РФ
Басманный суд Москвы избрал участнице Pussy Riot, бывшему столичному муниципальному депутату Людмиле (Люсе) Штейн, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации об армии РФ. Это следует из карточки дела от 7 ноября.
Так, она обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ ( п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Как сообщает источник ТАСС в суде, Штейн объявлена в международный розыск.
В мае прошлого года МВД России объявило ее в федеральный розыск, однако тогда не уточнялось, в рамках какого именно уголовного дела.
Штейн вместе с другими участниками Pussy Riot не раз была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Девушка также находилась под административными арестами несколько раз подряд.