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Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована по делу о фейках об армии РФ

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Басманного суда
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Басманный суд Москвы избрал участнице Pussy Riot, бывшему столичному муниципальному депутату Людмиле (Люсе) Штейн, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации об армии РФ. Это следует из карточки дела от 7 ноября.

Так, она обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ ( п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщает источник ТАСС в суде, Штейн объявлена в международный розыск.

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В мае прошлого года МВД России объявило ее в федеральный розыск, однако тогда не уточнялось, в рамках какого именно уголовного дела.

Штейн вместе с другими участниками Pussy Riot не раз была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Девушка также находилась под административными арестами несколько раз подряд.

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