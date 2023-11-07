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Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ поступили на службу в ОБТФ «Каскад»

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Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого — первого подразделения, сформированного из украинских военнопленных, — принесли присягу РФ во вторник, 7 ноября.

Еще в феврале этого года стало известно о формировании такого отряда в России. Уже в конце октября батальон поступил на службу в состав оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

«Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ, — мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья», — сообщил «РИА Новости» бывший военнослужащий ВСУ Владислав Коваленко.

Кроме того, командир батальона Андрей Тищенко отметил, что на отборе в формирование проверяют, не совершал ли украинский боец уголовных или военных преступлений. Контракты с ними армия России заключит на общих условиях.

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В феврале Тищенко рассказал, что в Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных. Он отметил, что создать подразделение — своего рода отдать должное. Так, 95% состава батальона — бывшие украинские военные с боевыми опытом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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