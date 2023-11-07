Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +11 градусов 7 ноября
Облачно, небольшой дождь и до +11 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 7 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +9…+11 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +5.
В Московской области днем прогнозируют +7…+12 градусов, ночью похолодает до +3.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление — 739–743 мм ртутного столба.
Ранее, 4 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что возвращение погоды к ноябрьским значениям ожидается в Москве с 7 ноября. По словам специалиста, температура воздуха в начале недели будет около +9 градусов, а к концу опустится до +1.
2 ноября Вильфанд заявил, что зимой погода будет переменчивой. По его словам, температура зимой будет колебаться — около и выше нормы. Может быть то оттепель, то мороз, добавил Вильфанд.