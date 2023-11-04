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Синоптик пообещал похолодание в Москве с 7 ноября

Вильфанд: возвращение погоды к ноябрьским значениям ожидается в Москве с 7 ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Возвращение погоды к ноябрьским значениям ожидается в Москве с 7 ноября. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температура воздуха в начале недели будет около +9 градусов, а к концу — опустится до +1. Он объяснил, что на смену теплым воздушным потокам в столицу начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.

Согласно прогнозам, ночью во вторник, 7 ноября, в Москве и по области будет +4…+9 градусов, днем — до +11, временами будет дождь. Те же значения ожидаются на следующий день. В четверг, 9 ноября, также небольшой дождь, температура ночью +1…+6 градусов, а днем — +4…+9.

Вильфанд добавил, что в выходные температура будет более характерной для ноября.

«10–12 ноября приближение к нормальной погоде, но всё равно температурный фон прогнозируется выше нормы примерно на два градуса. Но уже приемлемая для ноября погода. Ночные температуры — –1…+4, днем — +1…+6. Среднесуточная температура будет около 2–3 градусов», — заключил эксперт.

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Ранее, 2 ноября, Вильфанд предупредил москвичей об ухудшении погоды в ноябрьские праздники. Так, по его словам, уже с 3 ноября среднесуточная температура будет ниже 5 градусов, кроме того, 4 и 5 ноября ожидаются небольшие дожди.

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