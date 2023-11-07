Швёнтек обыграла Пегулу и выиграла Итоговый турнир WTA

Польская теннисистка Ига Швёнтек победила американку Джессику Пегулу в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который состоялся в мексиканском Канкуне.

Швёнтек разгромила Пегулу со счетом 6:1, 6:0, проведя на корте 59 минут. Теперь счет личных встреч обновился и стал 6:3 в пользу польской теннисистки.

Для Швёнтек это первая в карьере победа в финале Итогового турнира. На счету у 22-летней теннисистки 17 трофеев WTA в одиночном разряде, шесть из которых она завоевала в этом году.

Благодаря победе Швёнтек получила 1500 рейтинговых очков, которые помогут сместить белоруску Арину Соболенко с первой строчки в мировом рейтинге и завершить год первой ракеткой мира. Полька на итоговом турнире заработала более $3 млн призовых, а Пегула — более $1,5 млн.

В прошлом году итоговый турнир выиграла француженка Каролин Гарсия.

Ранее, 1 ноября, российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение во время встречи второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже против соперника из Болгарии Григора Димитрова.