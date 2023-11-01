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Теннисисту Медведеву дали предупреждение во время матча в Париже из-за жалобы на свист трибун

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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение во время встречи второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже против соперника из Болгарии Григора Димитрова.

В ходе матча Медведев вступил в словесную перепалку с болельщиками из-за свиста с трибун. Во втором сете при счете 5:5 российский спортсмен отказался выходить на подачу. При его попытках выйти на заднюю линию зрители снова начинали шуметь.

«Не хотят, чтобы я играл, тогда я не буду играть. Есть кто-то, кто свистит. Я прекращу играть», ― сказал Медведев, обращаясь к судье.

В итоге российский теннисист не смог выйти в третий круг турнира «Мастерс». Медведев уступил Димитрову со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7). Игра продолжалась 2 часа 54 минуты.

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Ранее, 28 октября, Медведев одержал победу над Стефаносом Циципасом из Греции и вышел в финал турнира Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) в Вене. Однако в финале теннисист потерпел поражение, проиграв итальянцу Яннику Синнеру.

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