В России введут постоянный контроль за состоянием жилых домов

В России планируется ввести постоянный контроль за состоянием домов. А именно: периодические осмотры, контрольные проверки, мониторинг состояния конструктива зданий. Такие поправки комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести ко второму чтению законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты осенью прошлого года, его уже приняли в первом чтении. Документ предполагает, что появится обязательное техобследование домов перед формированием графика работ. Это позволит ремонтировать наиболее изношенные участки и системы в первую очередь, что увеличит срок службы жилья.

Сегодня обследование домов перед планированием ремонта не проводится. Кроме того, техобслуживание позволит определить, каким домам требуется срочный и внеплановый ремонт, — это предотвратит дальнейшее разрушение дома. А также даст возможность проанализировать, какие здания ремонтировать бесполезно, то есть надо признавать аварийными.

Как отметил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, несмотря на ежегодный рост числа аварийных домов, в их перечень входят далеко не все здания в подобном состоянии. Регионы пытаются ремонтировать такие дома.

«Но латать непригодные для ремонта дома недопустимо. Тратить на них бюджетные деньги преступно. Законодательное урегулирование контроля состояния зданий позволит выявить реальный износ дома, понять, какой именно ремонт требуется. Не придется бездумно тратить деньги на поддержание фактически «развалин», — сказал Кошелев.

По оценке Счетной палаты, пока темпы расселения аварийных домов в России отстают от темпов ухудшения их состояния. Площадь непригодного жилья растет приблизительно на 2 млн кв. метров в год.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пожилой фонд: в России введут обязательный контроль за состоянием домов