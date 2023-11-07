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Правительство РФ просят отменить роуминг на территории новых регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Правительство России просят отменить роуминг мобильной связи в новых регионах и обеспечить равные условия предоставления услуг сотовой связи абонентам, находящимся на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Официальное письмо с таким предложением 6 ноября направил в адрес главы кабмина Михаила Мишустина глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении «Известий».

В документе отмечается, что согласно законодательству РФ операторы связи устанавливают одинаковые условия оказания услуг абонентам независимо от того, находятся ли они в пределах территории субъекта РФ или за ее пределами.

«Вместе с тем при вхождении в состав России новых регионов в связи со сложной обстановкой вернулся ряд прежних проблем развития радиотелефонной связи. На территории ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области Российской Федерации услуги связи абонентам из других субъектов РФ предоставляются на принципах роуминга», — говорится в документе.

Также в нем отмечается, на данный момент были зафиксированы случаи единоразового списания средств за выполнение заявок на предоставление услуг. Помимо этого, пользователи мобильной связи отметили высокую стоимость услуги доступа в сеть Интернет, а также зарегистрированные на территории вышеуказанных субъектов абоненты испытывают трудности доступа к услугам связи в других регионах России.

«Мы добились принятия закона об отмене в России роуминга операторов сотовой связи. Благодаря этому в законодательстве «О связи» появилась норма, которая не допускает введения межрегионального роуминга на территории страны. Уже несколько лет сотовые компании не имеют права брать с абонентов плату за роуминг, и вместе с этим они обязаны устанавливать для них одинаковые условия предоставления услуг независимо от того, находится ли абонент в пределах своего региона или за его пределами», — пояснил причину обращения в кабмин «Известиям» Сергей Миронов.

Он также подтвердил, что на сегодняшний день граждане новых субъектов отмечают случаи единоразового списания средств за звонки по телефону, испытывают трудности при использовании мобильного интернета и указывают на труднодоступность услуг связи в других регионах России.

Связь оправдывает средства: сотовые операторы ДНР и ЛНР получат льготы
Помогут ли такие меры улучшить качество коммуникаций в этих регионах

В январе в Минцифры РФ сообщили о работе российских операторов мобильной связи на всех территориях новых регионов страны, а качество предоставляемых услуг находится на постоянном контроле ведомства.

Позднее, в феврале, министерству было поручено создать единого оператора мобильной связи в новых регионах. Тогда же было объявлено о подготовке пакета мер административной поддержки сотовых компаний, работающих в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее, 1 ноября 2022 года, в Минцифры сообщили о начале работы роуминга на новых территориях РФ.

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