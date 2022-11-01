В Минцифры сообщили о начале работы роуминга на новых территориях РФ

Роуминг начал работать в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил 1 ноября глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе пленарного заседания конференции CNews Forum 2022.

«Он уже вроде работает», — ответил Шадаев на соответствующий вопрос модератора пленарной сессии.

Также министр рассказал, что Минцифры планирует с ноября начать проекты внедрения цифровых решений и услуг на новых российских территориях.

«Сейчас мы делаем план. Очевидно, что эти территории требуют такого интенсивного развития как инфраструктуры связи, так, в общем, и цифровизации всего этого направления. Понятно, что они будут приоритетными, в фокусе. Я уже говорил, что у нас в ноябре будет готов план. План, значит, такой сжатый, но, наверное, с ноября начнем соответствующие проекты внедрения», — отметил Шадаев.

24 октября стало известно, что присоединенные к России территории получат телефонный код +7.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о принятии этих регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, на этих территориях прошли соответствующие референдумы. Так, в ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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