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В Минцифры сообщили о работе мобильных операторов на новых территориях

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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Мобильная связь от российских операторов работает на всех территориях четырех новых регионов России. Об этом 16 января сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

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«Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая — на территории всех четырех субъектов сейчас работает мобильная связь от наших операторов, на текущий момент всё работает… МТС работает на сети «Феникса» (мобильный оператор Донецкой Народной Республики. — Ред.) с 13 декабря, если мне память не изменяет», — сообщил Ким, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

При этом он отметил, что качество услуг связи в новых регионах остается у Минцифры на постоянном контроле.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что сотовым операторам выделят частоты для работы в новых регионах РФ. Как выяснили «Известия», такой вопрос должна рассмотреть Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

Отмечалось, что в новых регионах даже планируется развернуть сети для работы «интернета вещей». Для использования в этих регионах могут быть выделены частоты, необходимые для работы сетей 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE). А на работу связистов в новых регионах распространят те же правила, что определены и для остальных регионов России.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в состав России Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В сентябре на этих территориях прошли референдумы по этому вопросу.

За присоединение ДНР к РФ по результатам референдума проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской — 93,11%.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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