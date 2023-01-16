В Минцифры сообщили о работе мобильных операторов на новых территориях
Мобильная связь от российских операторов работает на всех территориях четырех новых регионов России. Об этом 16 января сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.
«Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая — на территории всех четырех субъектов сейчас работает мобильная связь от наших операторов, на текущий момент всё работает… МТС работает на сети «Феникса» (мобильный оператор Донецкой Народной Республики. — Ред.) с 13 декабря, если мне память не изменяет», — сообщил Ким, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
При этом он отметил, что качество услуг связи в новых регионах остается у Минцифры на постоянном контроле.
В конце ноября прошлого года сообщалось, что сотовым операторам выделят частоты для работы в новых регионах РФ. Как выяснили «Известия», такой вопрос должна рассмотреть Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
Отмечалось, что в новых регионах даже планируется развернуть сети для работы «интернета вещей». Для использования в этих регионах могут быть выделены частоты, необходимые для работы сетей 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE). А на работу связистов в новых регионах распространят те же правила, что определены и для остальных регионов России.
В октябре президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в состав России Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В сентябре на этих территориях прошли референдумы по этому вопросу.
За присоединение ДНР к РФ по результатам референдума проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской — 93,11%.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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