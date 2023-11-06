Семь человек пострадали в ДТП в Татарстане

При столкновении двух автомобилей на трассе в Татарстане пострадали четверо детей и трое взрослых. Об этом 6 ноября сообщили ТАСС в местной пресс-службе ГИБДД.

В службе уточнили, что авария произошла на втором километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск – Нижнекамск.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Приора» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада» («каблук»)», — заявили в ГИБДД.

Ранее, 6 ноября, массовое ДТП произошло в подмосковном городе Кашире. В результате лобового столкновения трех легковых автомобилей один человек погиб и шесть пострадали, в том числе двое детей. По предварительной информации, один водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя транспортными средствами.

Также в тот день в аварии в Саратовской области погиб 14-летний мальчик. Следственный комитет (СК) Российской Федерации сообщил, что водитель легкового авто не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет, где та перевернулась. В ДТП пострадал еще один несовершеннолетний и водитель с пассажиром. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели подростка и представить доклад по всем обстоятельствам произошедшего.