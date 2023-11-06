В ДТП в Саратовской области погиб подросток

В результате автомобильной аварии в Саратовской области от полученных травм скончался 14-летний мальчик. Об этом сообщает 5 ноября Telegram-канал Следственного комитета (СК) Российской Федерации.

ДТП произошло в районе поселка Целинный Ершовского района. Водитель легкового авто не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет, где та перевернулась.

В аварии погиб 14-летний мальчик. Кроме того, пострадали несовершеннолетний и водитель с пассажиром.

По факту гибели подростка проводится проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад по всем обстоятельствам произошедшего.

Ранее, 18 сентября, в Новодеревеньковском районе Орловской области в результате столкновения грузовика и легковушки под управлением пьяного водителя погиб мальчик-подросток. Также в ДТП пострадали водитель ВАЗ и его 40-летняя пассажирка, их доставили в Новодеревеньковскую ЦРБ.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ 31 октября сообщил «Известиям», что с января по сентябрь на российских дорогах произошло 96 768 дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев на российских дорогах в ДТП погибли 10 309 человек (+1,6%) и почти 121,5 тыс. получили ранения (+4,3%).