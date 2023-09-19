Подросток погиб в результате пьяного ДТП в Орловской области

В Новодеревеньковском районе Орловской области в результате столкновения грузовика и легковушки под управлением пьяного водителя погиб мальчик-подросток. Об этом сообщает региональное УГИБДД УМВД России.

Авария произошла вечером 18 сентября на 131-м км автодороги Орел – Ефремов. Предварительно установлено, что 43-летний водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречку и врезался в грузовик «КамАЗ» под управлением 49-летнего мужчины.

В результате столкновения 15-летний мальчик, находившийся на переднем пассажирском сиденье легковушки, получил тяжелые травмы. Карета скорой помощи доставила его в Залегощинскую ЦРБ, где он скончался.

Также в ДТП пострадали водитель «ВАЗ» и его 40-летняя пассажирка, их доставили в Новодеревеньковскую ЦРБ, пишет InfoOrel.ru. Как выяснилось, в момент столкновения автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.

18 сентября сообщалось, что в Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Териберки, который сел за руль пьяным, сбил на обочине девочку-подростка и скрылся с места ДТП. Пострадавшая с тяжелыми травмами находится в коме.