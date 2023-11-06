Почти 90 сотрудников ООН погибли в секторе Газа

За последние двое суток в Газе погибли пять сотрудников ООН. Всего с 7 октября были убиты 88 человек из персонала Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, передает телеканал «Известия». Это самые большие потери агентства, зафиксированные в одном конфликте. Как сообщается в еженедельном отчете ООН, сотрудники и объекты миссии неоднократно попадали под обстрелы. 31 октября под огнем оказалась школа в лагере беженцев Джабалия. Объект находился под управлением Ближневосточного агентства ООН. С начала боевых действий ранены 24 сотрудника БАПОР.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.