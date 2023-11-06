Матвиенко оценила выступление SHAMAN

Артист SHAMAN (Ярослав Дронов), выступивший на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, — очень талантливый артист, заявила 6 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе марафона «Знание», проходящего в одном из павильонов мероприятия.

Она отметила, что артист пишет проникновенные песни, наполненные любовью к России. Выступление артиста 4 ноября, в День народного единства, было потрясающим.

«Особая атмосфера, которая была в многотысячной аудитории молодежи, которая вместе с ним так искренне, так честно пела песни о России, гимн России. Вот будущее за такими артистами, не за теми, которые предали свою Родину в самые трудные для нее моменты», — подчеркнула политик.

Она обратила внимание, что SHAMAN — настоящий патриот и гражданин России и будущее за такими, как он. Будущее за такой молодежью, отметила Матвиенко. Она заключила, что в России замечательная молодежь, и это не комплимент, а факт.

Ранее, 4 ноября, певец SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская вместе с детским хором исполнили гимн РФ на музыкально-мультимедийном шоу «Портал в будущее» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Их выступление завершило первый день работы выставки-форума.

На шоу была совмещена симфоническая и электронная музыка. На арку главного входа ВДНХ транслировались футуристические образы, посвященные развитию страны.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.