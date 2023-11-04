SHAMAN и звезды эстрады исполнили гимн РФ в рамках выставки «Россия»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская вместе с детским хором 4 ноября исполнили гимн РФ на музыкально-мультимедийном шоу «Портал в будущее» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

Их выступление завершило первый день работы выставки-форума «Россия», которая открылась в столице в честь Дня народного единства.