SHAMAN и звезды эстрады исполнили гимн РФ в рамках выставки «Россия»
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская вместе с детским хором 4 ноября исполнили гимн РФ на музыкально-мультимедийном шоу «Портал в будущее» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
Их выступление завершило первый день работы выставки-форума «Россия», которая открылась в столице в честь Дня народного единства.
На шоу была совмещена симфоническая и электронная музыка. На арку главного входа ВДНХ транслировались футуристические образы, посвященные развитию страны.
Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.
Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».