Навка назвала счастьем любовь россиян к фигурному катанию

В сравнении со всем миром фигурное катание является самым популярным видом спорта в России. Об этом заявила 6 ноября олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и РФ, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка. По ее словам, счастье, что «страна так любит фигурное катание».

«Фигурное катание в нашей стране является одним из самых, если сравнивать со всем миром, то, конечно, в нашей стране оно самое популярное и всеми любимое», — сказала она на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Навка отметила, что подобная общественная симпатия к этому виду спорта также есть еще в одной стране — Японии.

«Всё идет из прошлого. Раньше вся страна садилась к телевизору, смотрела, обсуждала костюмы. Это было невероятное зрелище», — указала фигуристка.

По словам Навки, счастьем является то, что «наша страна так любит фигурное катание».

Ранее, 27 октября, главный тренер сборной РФ по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что не стала бы возвращать к соревнованиям приостановивших карьеру спортсменов. По ее мнению, они всё уже выиграли, от чемпионата до Олимпийских игр, и поняли, что вновь проходить этот путь невозможно.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.