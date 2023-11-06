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Навка назвала счастьем любовь россиян к фигурному катанию

Навка: счастье, что наша страна так любит фигурное катание
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Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости
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В сравнении со всем миром фигурное катание является самым популярным видом спорта в России. Об этом заявила 6 ноября олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и РФ, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка. По ее словам, счастье, что «страна так любит фигурное катание».

«Фигурное катание в нашей стране является одним из самых, если сравнивать со всем миром, то, конечно, в нашей стране оно самое популярное и всеми любимое», — сказала она на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Навка отметила, что подобная общественная симпатия к этому виду спорта также есть еще в одной стране — Японии.

«Всё идет из прошлого. Раньше вся страна садилась к телевизору, смотрела, обсуждала костюмы. Это было невероятное зрелище», — указала фигуристка.

По словам Навки, счастьем является то, что «наша страна так любит фигурное катание».

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Ранее, 27 октября, главный тренер сборной РФ по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что не стала бы возвращать к соревнованиям приостановивших карьеру спортсменов. По ее мнению, они всё уже выиграли, от чемпионата до Олимпийских игр, и поняли, что вновь проходить этот путь невозможно.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

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