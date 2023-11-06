Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
Мэр Мариуполя Олег Моргун освобожден от должности, соответствующий указ 6 ноября подписал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня подписания.
О том, кто будет руководителем города, информации пока не приводится.
Моргун был назначен главой администрации Мариуполя в январе. Тогда Пушилин освободил от должности мэра Константина Иващенко.
До назначения Моргун возглавлял Новоазовский район ДНР.