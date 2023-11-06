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Шестеро подростков сбежали из детского дома в Красноярском крае

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Фото: национальный центр помощи
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Из детского дома в Шушенском Красноярского края сбежали шестеро воспитанников, двоих удалось вернуть. Об этом 6 ноября сообщил «Известиям» источник.

По его словам, отсутствие подростков обнаружили на вечерней поверке в воскресенье, 5 ноября. Воспитатель не смог пояснить, во сколько пропали дети. Источник уточнил, что в выходные дни и праздники с подростками остается только один воспитатель.

Двоих воспитанников вернули в детский дом, их обнаружили нетрезвыми на территории поселка. Местонахождение еще четверых несовершеннолетних устанавливается.

Ранее эти дети уже сбегали, но, как правило, уходили в группах по 2–3 человека. Такого массового побега еще не было, добавил источник. Он предположил, что обычно детдомовцы остаются в Шушенском, но могут добраться и до Абакана или Минусинска.

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Ориентировки с фотографиями и личными данными подростков разосланы в правоохранительные органы и другие службы.

В августе в городе Бийске Алтайского края из детского дома сбежали двое подростков. 13-летний и 16-летний мальчики оставили центр помощи детям, оставшимся без попечительства родителей. Их нашли через пару дней.

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