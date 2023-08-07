Двое подростков сбежали из детского дома в Бийске

В городе Бийске Алтайского края из детского дома сбежали двое подростков. О случившемся сообщает «СпасАлтай22».

13-летний и 16-летний мальчики оставили центр помощи детям, оставшимся без попечительства родителей 6 августа около 20 часов. Об их местонахождении до сих пор ничего неизвестно, пишет altapress.ru.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что из спецшколы в Приморском крае сбежали пятеро подростков. Позже полиция задержала ребят. Ранее в полицию Уссурийска сообщили, что двум воспитанникам спецшколы нанесены телесные повреждения. После инцидента правонарушитель с друзьями самовольно покинул учреждение.