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В Думу внесут законопроект о продаже коммерческим компаниям древесины без торгов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуму 7 ноября внесут законопроект, который дает право компаниям приобретать древесину у лесхозов без участия в торгах. При этом максимальный объем реализуемой древесины без проведения торгов ограничен — не более 1 тыс. кубометров в год на учреждение. Текст законопроекта есть в распоряжении «Известий».

Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике, сенатор от Амурской области Иван Абрамов, который выступил автором законопроекта, считает, что покупатели древесины и пиломатериалов не хотят принимать участие в «сложной и длительной» регистрации на бирже и в торгах.

«Они предпочитают пользоваться услугами мелких лесозаготовителей в удобное для них время по принципу «здесь и сейчас». Покупать древесину без торгов сейчас уже могут госучреждения и физлица. Они ее приобретают для отопления, строительства и иных целей», — сказал сенатор «Известиям».

Реализация законопроекта позволит сохранить имущественные комплексы, рабочие места в госучреждениях и конкурировать на рынке наравне с иными юрлицами, занимающимися лесозаготовкой, добавил он.

В настоящее время древесина заготавливается в том числе при проведении мероприятий по сохранению лесов. Полученные из такой древесины необработанные и обработанные лесоматериалы реализуются на организованных торгах. Исключение составляет продажа древесины гражданам для отопления, возведения строений и иных собственных нужд.

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