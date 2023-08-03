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В Рослесинфорге рассказали о мерах поддержки деревообрабатывающей отрасли РФ

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Деревообрабатывающая отрасль промышленности России адаптируются к новым экономическим реалиям. Об этом 3 августа «Известиям» заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

«В 2022 году деревообрабатывающая отрасль промышленности России столкнулись с серьезными трудностями. Но, несмотря на это, отечественные производители продолжают развиваться, адаптируются к новым экономическим реалиям и решают проблемы производства и сбыта продукции. Свой вклад в это вносит и возвращение учета лесов на федеральный уровень, в руки госучреждения «Рослесинфорг», которое на протяжении двух лет обновляет данные о лесном фонде и для последующего обобщения в единую цифровую систему информации о лесах России, что позволит качественно повысить эффективность использования лесов», — сказал он.

Подробный учет и анализ лесных территорий позволят создать заделы на будущее и увеличить лесопользовательский потенциал, подчеркнул эксперт.

«Стабилизировать ситуацию в отрасли помогли меры государственной поддержки в части улучшения транспортной логистики, развития внутреннего спроса на лесопродукцию, снижение финансовой и административной нагрузки на предприятия, компенсации логистических расходов», — сказал Чащин.

По его словам, большинство лесопромышленных предприятий уже скорректировали политику по сбыту продукции на внешнем рынке и усилили позиции на внутреннем за счет развития деревянного домостроения, роста спроса на мебель и фанеру, упаковочную и бумажную продукцию.

«Цены постепенно возвращаются на предпандемийный уровень, спрос возрастает. В некоторых регионах, например в Вологодской области, Рослесинфорг фиксирует рост экспортных поставок пилопродукции по сравнению с 2022 годом. За первые полгода в России выпущено 14 млн т пиломатериалов, этот показатель лишь немного ниже, чем по итогам первых шести месяцев 2022 года, когда санкции в отношении продукции ЛПК еще не начали действовать. В целом растет глубокая переработка, производство мебели выросло на 14%, ДСП — на 3%», — подчеркнул специалист.

В особой поддержке нуждаются производители фанеры как наиболее пострадавшие от ограничений экспорта предприятия деревообработки, добавил Чащин. Однако, по его словам, сейчас ее производство внутри страны плавно восстанавливается, положительная динамика месяц к месяцу варьируется примерно на 0,5–1%.

«Темпы, безусловно, должны расти. Увеличить их можно, например, за счет регулирования внутреннего рынка смол, необходимых для производства фанеры, усиление тренда на улучшения условий логистики. Один из таких шагов уже сделан — предприятия получили возможность компенсации 80% затрат на транспортировку продукции ЛПК через морские порты Северо-Запада», — заключил директор Рослесинфорга.

Щепки лежат: за полгода в России выявили 4,3 тыс. незаконных рубок леса
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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, что власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, отрасль чуть просела. Главная проблема в деревообработке, по словам главы государства, — это логистика.

1 августа в Рослесхозе сообщили «Известиям», что за первое полугодие 2023 года в России зафиксировано 4,3 тыс. фактов незаконной рубки леса. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 5,4 тыс. подобных случаев.

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