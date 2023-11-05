Сын Кадырова Адам назначен начальником отдела безопасности главы Чечни

Сын Рамзана Кадырова Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Об этом 5 ноября сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов в своем Telegram-канале.

«От души поздравляю дорогого брата <...> Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики!» — написал он.

Алханов пожелал 15-летнему Адаму грандиозных побед и достижений на вверенном ему направлении.

Также с назначением Адама Кадырова поздравил и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. При этом он не уточнил, о какой именно должности идет речь.