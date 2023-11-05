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Более 200 машин застряли на переправе в Якутии из-за остановки паромов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Свыше 200 машин застряли на переправе в Якутии из-за остановки паромов. Корреспондент «Известий» 5 ноября пообщался с водителями.

Первоначально автомобилисты стояли в очереди на судно на переправе Якутск – Нижний Бестях. Затем им сказали, что переправа закрывается из-за тяжелых ледовых условий. Водители переместились на переправу Жатай – Техтюр.

По словам автовладельца Владимира Санина, ему, как и многим другим, не удалось уехать до закрытия парома.

«Стою второй день. Приехал в Якутск, разгрузился, а обратно уехать не успел», — отметил он.

Сейчас паром ходит только утром и вечером, хотя в обычные дни это происходит ежечасно. Тем временем с каждым часом ситуация становится всё тяжелее — ночью температура опускается до –30 градусов, а в автомобилях заканчивается топливо.

Помимо этого, в зоне досягаемости нет туалетов, что создает дополнительные проблемы.

«Нет туалетов, ничего горячего. У людей бензин заканчивался, а уехать ты оттуда не можешь. Организации ноль», — пожаловался Иван Полукаров, который вместе с дочерью ждет переправы.

«Четверг, пятница, суббота — уже четвертые сутки у нас», — уточнил он время ожидания.

Когда ситуация нормализуется, неизвестно.

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В конце сентября работу Керченской паромной переправы временно остановили из-за ухудшения погодных условий. Так, 26 и 27 сентября на полуострове прогнозировали северо-восточный ветер порывами до 20–25 м/с.

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