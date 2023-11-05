В Британии хотят усилить борьбу с палатками бездомных в общественных местах

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман в субботу, 4 ноября, заявила о намерении предложить кабмину законодательно усилить борьбу с использованием бездомными палаток в общественных местах.

«Кого я хочу остановить и чего хочет от нас законопослушное большинство, так это тех, кто причиняет неудобства и огорчение другим людям, разбивая палатки в общественных местах», — говорится в сообщении Браверман в соцсети X (бывш. Twitter).

Она заявила, что правительство поддерживает бездомных, но в общественных местах не должно быть палаток.

Какие именно меры будут представлены кабмину, она не уточнила.

Проблема количества бездомных существует и в других странах Запада. Ранее, 4 июля, издание New York Post сообщило, что количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год, несмотря на то что правительство выделило практически $200 млн, чтобы решить проблему. В начале 2023 года в Нью-Йорке насчитывалось порядка 4042 бездомных, в то время как в 2022 году их было 3439.