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Первый рояль отечественного производства показали на выставке «Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Первый рояль отечественного производства «Николай Рубинштейн» показали 4 ноября на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.

Изготовили музыкальный инструмент в Калуге на фабрике роялей и пианино «Аккорд».

На новом рояле в рамках концерта-презентации сыграл китайский пианист, лауреат 70 международных и национальных конкурсов Жуй Мин, а также российские музыканты Станислав Корчагин и Елисей Мысин. На сцене выступила оперная певица Ксения Дежнева.

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19 октября сообщалось, что фабрика «Аккорд» представит первый в России большой концертный рояль. Его выпуск позволит филармониям и консерваториям не зависеть от поставок из недружественных стран.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

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