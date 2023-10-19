В России впервые выпустят большой концертный рояль
Фабрика фортепиано «Аккорд» в этом году представит первый в России большой концертный рояль, сообщил «Известиям» директор Ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования Максим Гузинин.
Он отметил, что прежде компания выпускала кабинетные рояли и пианино, однако уже в этом году она продемонстрирует более сложный в производстве инструмент.
В настоящий момент большинство концертных роялей в России — производства Steinway & Sons (США), Yamaha (Япония), August Förster (Германия) и других зарубежных компаний. Выпуск отечественного инструмента позволит филармониям и консерваториям не зависеть от поставок из недружественных стран.
Кроме того, сейчас в России начинается производство духовых инструментов (фаготы, тромбоны) полностью из российских материалов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 19 октября, в 10:00
Внутренний настрой: фабрики РФ обеспечат страну музыкальными инструментами