Любимова открыла экспозицию «Наша культура» на выставке «Россия»

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова в субботу, 4 ноября, открыла экспозицию «Наша культура» на выставке-форуме «Россия» в Москве.

«Всех с праздником, с Днем народного единства! Мы собрались здесь не только в связи с этой значимой датой, но и как участники поистине грандиозного события. Мы открываем павильон «Наша культура» в рамках выставки главных достижений России, где на огромной территории представлен весь потенциал нашей великой страны», — сказала она на церемонии открытия.

Любимова отметила, что павильон на 161 день станет «домом для российской культуры».

«Мы с гордостью приглашаем вас всех к нам в гости», — сказала она.

Экспозиция рассказывает о реализации национального проекта «Культура». Главным объектом экспозиции стал большой фотохолст, на котором в одном масштабном кадре представлено более 160 героев современной культуры страны. Среди изображенных на картине деятелей — Владимир Меньшов, Владимир Высоцкий и другие.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».