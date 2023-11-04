Военная комендатура обеспечивает безопасность в День народного единства в ДНР

Военная комендатура обеспечивает безопасность жителей города Шахтерск Донецкой Народной Республики (ДНР) на праздновании Дня народного единства. Кадры с места событий есть в распоряжении «Известий» 4 ноября.

Праздник проходит в культурно-досуговом центре. Там для местных жителей и гостей города артисты исполнят народные песни и танцы.

Местная жительница Вера Спиридоненко поделилась, что День народного единства для нее — особенный праздник.

«Поскольку я была рождена в СССР, где все 15 республик были свободны и едины, этот праздник для меня очень много значит. Поскольку мы сейчас в РФ, граждане РФ, для меня особенный этот праздник сегодня. Мы едины, мы хотим жить в мире в нашем крае, в нашем Донбассе», — рассказала женщина.

Военные обеспечивают безопасность горожан на празднике. Они контролируют территорию здания и проверяют документы у посетителей.

«Силовыми структурами организовано мероприятие по обеспечению безопасности. Каждое такое проведенное мероприятие, где присутствует большое скопление гражданского населения, позволяет людям более уверенно посещать подобные мероприятия культурно-массового характера», — отметил один из военных, обеспечивающий безопасность жителей.

Ранее в этот день военный историк Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о важности Дня народного единства. Он отметил, что название праздника связано с тем, что люди разных сословий собрались воедино для освобождения Родины. Эксперт напомнил, что и герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский принадлежали к разным социальным группам. Кроме того, эти события важны тем, что после окончания Смутного времени в России прошли первые в Европе выборы царя.